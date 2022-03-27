Зеленський висловився за те, щоб російські військові понесли покарання за скоєне в Україні.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що всі на планеті повинні знати, що робить Росія в ході війни, розв'язаної проти України.

Фото зруйнованих українських міст він опублікувавши у себе в Telegram.

"Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною і максимально жорсткою", – написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський заявив, що окупанти свідомо вбивають мирних людей, знищують житлові квартали, влучають в укриття і лікарні, в школи, університети. Зеленський підкреслив, що російські війська отримують саме такі накази: знищувати все, що робить наш народ народом, наших людей людьми, нашу культуру культурою.

Також Зеленський зазначив, що для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими окупантами опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, весь схід Європи. У зв'язку з цим президент закликав європейські країни активізувати допомогу Україні, маючи на увазі озброєння.

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