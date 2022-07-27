Вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь російської ППО.

У Херсонській області ППО окупантів збила російський гелікоптер Ка-52.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх. Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, раніше львівські десантники збили ворожий вертоліт за $16 мільйонів. Ціль знищив стрілець-зенітник 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу "голка".

Зазначимо, що російські літаки та вертольоти не залітають в повітряний простір над тією українською територією, яка знаходиться безпосередньо під контролем Збройних сил України.

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