Зараз у Слов'янську залишилося не більше 24 тисяч мешканців.

Глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що у Слов’янську залишилося близько 24 тисяч мешканців.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

"Зараз у Слов'янську не більше 24 тис. мешканців залишилося. Є проблеми з водозабезпеченням у північній частині області – Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, частина Краматорської громади – через перебої з електропостачанням. І люди, розуміючи це, хоч і пізно, але виїжджають", – заявив Кириленко.

Станом на 2019 рік у Слов'янську проживало майже 110 тисяч людей. Евакуаційні рейси із міста проводитимуть і 7-8 червня.

Раніше радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що майбутній тиждень для України буде вкрай важким.

Слов'янськ вже через тиждень може бути взятий в облогу, а Лиманському угрупованню противника швидше за все вдасться захопити Святогірськ.

Раніше голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські військові зараз не контролюють трасу Лисичанськ-Бахмут, але повністю її прострілюють.

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