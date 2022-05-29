Журналісту та оператору довелося бігти в укриття.

Знімальна група ТСН потрапила під ворожий обстріл поблизу Бахмата. Це відбулося в прямому ефірі всеукраїнського телемарафону, який дивиться вся країна.

Зазначається, що журналіст Олександр Загородній саме розповідав про обстріли траси Бахмут–Лисичанськ, яка служить дорогою життя для українських військових та місцевих, які намагаються вирватись із-під обстрілів.

Саме в цей момент на позицію, де перебувала знімальна група, почали прилітати російські ракети. Журналісту і оператору довелося терміново ховатись в укриття, звідки вони вже й закінчували ввімкнення.

Як раніше сьогодні стало відомо, ЗСУ відкинули ворога від траси "Лисичанськ-Бахмут" і вибили з Тошківки.

Трасу Лисичанськ-Бахмут недарма називають "дорогою життя", оскільки це один зі шляхів постачання українського угрупування, яке знаходиться у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Нею постачаються боєприпаси, пальне і їжа для наших захисників.

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