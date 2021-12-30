Раніше Куликовського затримали в Києві, пізніше маріупольський суд заарештував його.

Головний кат секретної в'язниці бойовиків "Ізоляція", що розташована в окупованому Донецьку, Денис Куликовський ("Палич") з 2019 року проживав у Києві. Нещодавно його затримали й помістили під варту.

Журналістам "Радіо Свобода" вдалося отримати докази ймовірної співпраці "Палича" зі співробітниками Служби безпеки України.

Колишній офіцер СБУ розповів виданню, що бойовик проживав на оперативній квартирі. У 2018 році бойовики усунули "Палича" від керування в'язницею й заарештували, причому не за катування полонених, а через фінансові конфлікти з "куратором". Згодом йому вдалося виїхати до Росії, а 23 квітня 2019 року Куликовський в'їхав до України через пункт пропуску "Мілове" на Луганщині, де потрапив у руки СБУ.

За словами засновника Bellingcat Христо Грозєва, попередні дані свідчать, що "Палич" допомагав українським силовикам, а до України повернувся добровільно. Про співпрацю можуть свідчити, зокрема, опубліковане раніше відео, де "Палич" спілкується з куратором "Ізоляції" Василем Євдокимовим, підозрюваним у вбивствах полковників СБУ та ГУР Хараберюша та Шаповала відповідно. Запис, ймовірно, проводився з мікрофона за дорученням українських спецслужб.

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На ще одному відео Куликовський перебуває в квартирі в Києві й натякає, що він є недосяжним для тих, хто його шукає.

Як каже екс-співробітник української спецслужби, "нагляд" за Куликовським СБУ припинила восени 2019 року, після чого він фактично опинився на волі.

Що кажуть у СБУ

В прес-центрі спецслужби заявили про відсутність підстав говорити про прикриття Куликовського. Там уточнили, що мова йде про цілком таємну операцію - про неї знало обмежене коло людей.

"Наразі, на жаль, не є можливим розкрити всі деталі. Коли інформація про перебування і пересування Куликовського на території України підтвердилась, він був затриманий контррозвідкою СБУ. Сьогодні слідство триває. Сподіваємося, з часом ми зможемо надати суспільству більше подробиць", - йдеться в листі СБУ.

Примітно, що ОГП у той час, поки "Палич" вже перебував у столиці України, "шукав" його. У грудні 2020 року йому заочно оголошували про підозру.

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Сам підозрюваний під час суду в Маріуполі нещодавно визнав свою причетність до скоєних в "Ізоляції" злочинів, заявивши, що кається.

Натомість розслідувачі зазначають, що в ізоляторі СБУ йому безпечніше, ніж у Росії чи на окупованому Донбасі.

"З нашого досвіду – спостереження поведінки таких людей, які стали агентами і передавали інформацію іншій стороні – вони стають чи не першими у списку для нейтралізації з боку російських спецслужб. Тому я вважаю, що він довго буде у списку для ліквідації, і треба його охороняти, бо те, що він передавав як інформацію для розвідки – все це може стати набагато важливішим, бо це може перевернути інформацію обвинувачення в суді. Тому він, звичайно, має бути у безпеці", - каже Христо Грозєв.

Затримання Дениса "Палича" Куликовського

Куликовського затримали 9 листопада в Києві. За інформацією СБУ, він організовував і брав безпосередню участь у вбивствах і тортурах ув'язнених громадян України.

Бойовика затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст. 149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

10 листопада Приморський районний суд Маріуполя заарештував бойовика Дениса Куліковського ("Палич"), який керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Як уточнили УНІАН в прес-службі Офісу генпрокурора, утримувати бойовика будуть в СІЗО СБУ в Києві

Довідка УНІАН. "Ізоляція" - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними Офісу генпрокурора, у в'язниці в різний час утримували близько 3,5 тисячі осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи. В "Ізоляції" ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.