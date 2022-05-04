На російських кораблях є строковики, оскільки потрібні матроси "принеси-подай", дізналися журналісти.

На знищеному флагмані Чорноморського флоту Росії - ракетному крейсері "Москва", знаходилися сотні строковиків.

На кораблі знаходилися приблизно 300 строковиків, повідомляє видання "Агентство" в Telegram, посилаючись на відомості джерела, яке допомагає в пошуках рідним зниклих матросів.

За його даними, ще одне джерело стверджує, що після знищення "Москви" чуло від офіцерів ЧФ схожі відомості.

"Все зводиться приблизно до цифри в 300 строковиків. Це звичайна практика на всіх кораблях, "Неустрашимый" (сторожовий корабель - Ред.), наприклад, з такою ж комплектацією. Потрібні матроси "принеси-подай", всі строковики ВМФ (Військово-морський флот - Ред.) розподілені по кораблях", - дізналися журналісти.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, обстрілював з кораблів, які знаходилися в Чорному морі.

13 квітня стало відомо, що в Чорному морі українські ракети "Нептун" знищили ракетний крейсер "Москва"

"Москва" - це той корабель, який наприкінці лютого українські прикордонники з острова Зміїний послали на "х*й".

У Міноборони РФ підтвердили загибель тільки капітана "Москви", 27 осіб були оголошені безвісти зниклими. Журналісти дізналися, що серед зниклих є строковики.

Варто зазначити, що російський президент Володимир Путін на початку березня зажадав, щоб жоден строковик не брав участь у війні.

Вас також можуть зацікавити новини: