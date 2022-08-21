Одна з ворожих ракет поцілила в недобудований приватний будинок.

Вночі ворог випустив ракети з Бєлгорода на Харківщину, поранено дві людини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано, втім російські окупанти завдавали ракетних ударів по Харківській області. Близько опівночі з м. Бєлгород був зафіксований пуск ракет. В смт Рогань Харківського району 1 ракета влучила в недобудований приватний будинок, сталася пожежа. 2 людей - чоловік 36 років та 24-річна жінка - зазнали поранень", - повідомив він.

Крім того, удар 2 ракетами зафіксований у селищі Докучаєвське Харківського району. Були пошкоджені господарчі будівлі закладу освіти. Сталася пожежа на відкритій території. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 20 серпня стало відомо, що загарбники завдали удару по передмістю Харкова. За попередніми відомостями, обійшлося без постраждалих.

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