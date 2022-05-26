За його словами, споруда надійно захищена ворожими силами.

Знищення Кримського моста, який з'єднує окупований півострів з Росією, сьогодні не представляється можливим.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

"Кримський міст - це капітальна споруда стратегічного значення, спеціально зроблена і прикривається так, щоб її було не можна знищити. Там мінімум дві бригади ППО прикриває, постійно наряд сил в повітрі, ППО, яке забезпечують кораблі. Це дуже серйозна споруда і потрапити в міст крилатою ракетою - це все одно, що кулею за 300 метрів в поставлений на бочок аркуш паперу. В десяту частину міліметра. Навіть якщо і потрапиш - ось так прямо, щоб він зруйнувався - прольоти відновлюються дуже швидко спеціальними інженерними засобами", - пояснив він.

Арестович додав, що Україна давно б знищила міст, якби це було так легко зробити.

Перспективи знищення Кримського моста

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

21 квітня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

У Кремлі угледіли в заяві Данілова про удар по Кримському мосту "анонс теракту". Пєсков заявив, що в заяві української сторони "багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню".