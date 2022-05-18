По мосту постачають війська РФ в Херсонській області.

Україні необхідно пошкодити незаконно побудований окупантами Кримський міст.

Таку думку в ефірі FreedomUA висловив військовий експерт.

"Я думаю, що треба на даному етапі якщо не зруйнувати, то, у всякому разі, унеможливити експлуатацію Кримського мосту як у залізничному компоненті, так і в автомобільному", - відповів Жданов.

Він пояснив, що наразі міст – джерело постачання угруповання російських військ в Херсонській області.

"Поки ми його не перекриємо, це постачання буде продовжуватися. І це угруповання під Херсоном може посилюватися саме шляхом поставок через Кримський міст", - уточнив Жданов.

При цьому поки у ЗСУ немає такої зброї, яка може зруйнувати Кримський міст.

"Але якщо ми отримаємо у складі пускових установок комплекси HIMARS або MLRS, то так – там є пакет заряджання оперативно-тактичної ракети до 300 км", - зазначив Жданов.

Перспективи знищення Кримського моста

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Україна, можливо, і не може зруйнувати весь міст, але теоретично в потрібний момент можна завдати удару, коли по ньому йдуть війська.

21 квітня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував можливість атаки України на Кримський міст, який з'єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим нею півостровом.

У Кремлі угледіли в заяві Данілова про удар по Кримському мосту "анонс теракту". Пєсков заявив, що в заяві української сторони "багато ознак діянь, що підлягають правовій перевірці та подальшому покаранню".

Можливість удару по Кримському мосту також коментував Олексій Арестович. Радник глави ОП вважає, що в даний час незаконній споруді нічого не загрожує.

Днями представництво президента України в АР Крим повідомило, що Російська Федерація може готувати провокацію на Кримському мосту або намагається розвантажити його для перекидання військ.

Після цього терорист Гіркін у своєму YouTube-блозі підтвердив, що у ЗСУ є можливості вдарити по Кримському мосту, якщо Росія зробить щось з мостами на материковій Україні. Його слова спричинили паніку серед росіян.

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