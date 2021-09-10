"Ми очікуємо провокацій скрізь і готові відреагувати скрізь", - каже головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не виключає російських провокацій в ході стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля 2021".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Залужний розповів на брифінгу.

"Стосовно того, де ми очікуємо провокацій, ми очікуємо провокацій скрізь. І перш за все, в районі проведення Операцій об’єднаних сил, тому що противник використовує будь-яку можливість і будь-який захід, щоб показати свій вплив. Тому ми очікуємо провокацій всюди і готові відреагувати всюди", - сказав Залужний.

Так він додав, що Росія напередодні проведення цих навчань вже вдалася до інформаційних провокацій, зокрема через розповсюдження фейків стосовно того, що ці навчання загрожують поширенню COVID-19.

При цьому Залужний зазначив, що ситуація з COVID-19 у Збройних силах України не викликає стурбованості, зокрема в ході підготовчих заходів не виявлено жодного хворого.

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Навчання "Об’єднанні зусилля 2021", які проходитимуть з 22 по 30 вересня, є відповіддю на російські навчання "Запад-2021" і фактором стримування агресора.

У навчанні візьмуть участь близько 12,5 тисяч військовослужбовців, буде залучено понад 600 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема близько 85 танків, біля 40 бойових броньованих машин, до 50 одиниць ракетних та артилерійських систем калібром понад 100 мм, до 20 одиниць бойових кораблів і до 30 вертольотів та літаків.

Участь у стратегічному командно-штабному навчанні братимуть, окрім ЗСУ, представники збройних сил Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.

Нагадаємо, раніше цього місяця на одному з полігонів на півдні України військові зенітно-ракетного підрозділу провели навчання з протиповітряної оборони.

Автор: Дмитро Хилюк