Інформація про загибель окупанта з’явилась й у російських ЗМІ.

Збройні сили ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна. Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії.

Про це повідомляє Telegram Останній блокпост.

Інформація про загибель окупанта з’явилась й у російських ЗМІ.

Маклагіну було 29 років. Путін посмертно нагородив його "орденом Мужності". Тіло терориста вже доставили у Ростовську область і поховали.

В’ячеслав Маклагін народився у Новошахтинську в 1993 році. Закінчив середню школу, після чого вступив до Южноросійського державного технічного університету.

За фахом був програмістом і штурманом. Проходив службу на Далекому Сході. Воював у Сирії.

Як писав УНІАН, 8 березня українські воїни ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова. Він командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.

Під час звільнення Чугуєва наші бійці також знищили командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.

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