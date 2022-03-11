Збройні сили ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна. Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії.
Про це повідомляє Telegram Останній блокпост.
Інформація про загибель окупанта з’явилась й у російських ЗМІ.
Маклагіну було 29 років. Путін посмертно нагородив його "орденом Мужності". Тіло терориста вже доставили у Ростовську область і поховали.
В’ячеслав Маклагін народився у Новошахтинську в 1993 році. Закінчив середню школу, після чого вступив до Южноросійського державного технічного університету.
За фахом був програмістом і штурманом. Проходив службу на Далекому Сході. Воював у Сирії.
Як писав УНІАН, 8 березня українські воїни ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова. Він командував мотострілецьким полком дислокованим у місті Камишин Волгоградської області.
Під час звільнення Чугуєва наші бійці також знищили командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.