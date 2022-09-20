За його словами, українські захисники продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян.

Збройні сили України до кінця 2022 року можуть відтіснити російських окупантів у Луганській області на позиції до 23 лютого.

Про це колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес розповів у бліц-інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і що вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм можливості перегрупуватися, відновити свої сили", - наголосив він.

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На думку Ходжеса, Збройні сили України деокупують Крим до середини 2023 року.

Також генерал США вважає, що керівництво РФ намагається зрозуміти, як вивести росіян з Херсонської області, щоб це не перетворилося на панічний відхід або не призвело до масштабних втрат від артилерійського та ракетного вогню, коли окупанти почнуть рухатися та перетинати річку.

Як раніше повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 19 вересня, Збройні сили України ліквідували на українській землі 160 російських окупантів. Загальні втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили 54,8 тисячі осіб.

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