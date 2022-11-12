Тим часом у Чорному морі перебуває 21 ворожий корабель.

Підрозділи Збройних сил України на півдні знищили 55 окупантів, два танки, три самохідні гаубиці "Мста-С" та склад з боєприпасами.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією двічі завдано удар по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах. Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах зосередження живої сили та техніки ворога. Підтверджені втрати ворога складають 25 рашистів, три самохідні крупнокаліберні гаубиці "Мста-С", 6 одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі. В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинули, знищено два танки та чотири вантажівки", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, як зазначається, у ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні перебувають два надводних ракетоносія. Загальна кількість готових до застосування ворогом "Калібрів" - 16.

Звільнення Херсона

11 листопада український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Херсона. Також деокуповано правий берег Херсонської області.

Всього станом на 11 листопада ЗСУ звільнили від російських окупантів близько трьох тисяч квадратних кілометрів на півдні України. На деяких ділянках тривають пошуки російських військових, що розбіглися.

У Росії виведення військ з Херсона пояснили "маневрами" з метою зберегти боєздатність підрозділів і закріпитися на кращих позиціях.

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