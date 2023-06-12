Армія дронів вдало виявила та знищила систему супутникового зв’язку окупантів.

Армія дронів виявила та знищила систему супутникового зв’язку окупантів на Сватівсько-Куп’янському напрямку, створивши для ворога фактично інформаційний вакуум.

Відповідний ролик показав СтратКом ЗСУ. Зазначається, що бійці роти БПЛА 92 ОМБр знищили на цьому напрямку фронту 2 Антени VSAT.

"Вони дозволяли росіянам оперативно обмінюватися інформацією. Тепер це в минулому", - йдеться в повідомленні.

У РФ шириться антидронова істерія

Нагадаємо, що на території РФ після випадку з поїздом, який 10 червня зійшов з рейок у Бєлгородській області при загадкових обставинах, сталася справжня антидронова істерія.

Зокрема, машиністу, який керував потягом, стали ввижатися БПЛА. Він заявив, що саме атака дронів призвела до аварії. Як відомо, тоді з насипу звалилися 15 вагонів потягу, які прямували на одне з підприємств Росії. За даними ЗМІ, вони були порожніми.

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