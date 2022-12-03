Понад два десятки загарбників втекли "під враженнями" від ударів.

Українські воїни влаштували "феєрверк" колоні російських окупантів у Херсонській області. Росіяни рахують втрати десятками.

Як заявив офіцери ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", окупанти, яким вдалося вціліти, пішли на дезертирство під враженнями від побаченого.

"В результаті феєрверку влаштованому по одній з колон російських окупантів в Херсонській області, орієнтовні втрати окупантів склали: 17 - 200, 21 - 300, військова техніка. 21 рашн орк після враження зник (дезертирство) в невідомому напрямку, ведуться пошуки", - повідомив офіцер.

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Війна в Україні: втрати РФ

ЗСУ продовжують "денацифіковувати" "другу армію світу". Щодня українські воїни "мінусують" сотні російських окупантів, 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників. Станом на 3 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90600.

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що до кінця року Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів.

До початку грудня незворотні втрати РФ (убиті, зниклі безвісти, полонені, важко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч.

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