Ворог з окупованих територій вкриває системами залпового вогню Миколаївський напрямок.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомляють про знищення за добу 79 російських окупантів та 12 одиниць їхньої техніки.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ОК "Південь" щодо оперативної обстановки на Півдні України станом на вечір 10 травня.

Зазначається, що підрозділи українських військ на Херсонщині та Миколаївщині вдовж лінії зіткнення міцно тримають зайняті позиції в готовності просуватися на схід.

"Усвідомлюючи розподіл сил і незламність нашого народу, ворог з окупованих територій нещадно вкриває системами залпового вогню Миколаївський напрямок, намагаючись залякати і вчергове нанести болюче ураження забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії", - мовиться у дописі.

Так, пошкоджено було приватні обійстя, сільськогосподарські об'єкти та порушено електрозабезпечення одного з населених пунктів. Інформації про постраждалих немає.

На Херсонщині обидва випадки використання ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" завершились влучанням і нейтралізацією шпигунів.

"Загалом нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, авіацією Повітряних сил та Сухопутних військ протягом доби нанесено ураження понад 90 цілей на ворожих позиціях. Загальні втрати агресора складають 79 рашистів, 12 одиниць техніки, серед яких, крім БПЛА, ще й гаубиці, автомобільна та броньована техніка", - наголошується у повідомленні.

Водночас на Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров'ям районів щодо ймовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровського мосту, по якому знову було застосовано ракетну атаку. А також через нагнітання обстановки через приведення збройних формувань Придністровського регіону Республіки Молдова та підрозділів оперативної групи російських військ у бойову готовність "Повна".

"Зберігається загроза ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, з повітря із застосуванням авіації, та з моря, де продовжує перебувати вороже корабельне угруповання, оснащене крилатими ракетами", - констатували в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили знищили ворожий гвинтокрил Мі-24.

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