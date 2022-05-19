Саме ці гаубиці, як вважає Пентагон, допомагають "набрати обертів" контрнаступу ЗСУ.

США відправляє в Україну нову партію гаубиць M777 та боєприпасів. Морські піхотинці готують потужну підтримку для наших військових у рамках в рамках безпекової допомоги.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

У Генеральному штабі відреагували на новий допис Міністерства оборони США, у якому повідомлялося про відправку нової партії зброї. На фото можна побачити, як американські військові готують гаубиці, завдяки яким захисники України будуть давати рашистам відсіч.

"ЗСУ вдячні за підтримку. Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що Морські піхотинці Корпусу морської піхоти США готують буксировані 155-мм гаубиці M777 до відправлення разом з іншими засобами забезпечення та боєприпасами в рамках безпекової допомоги США Україні", - написали у Генштабі.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що гаубиці M777 допомагають "набрати обертів" контрнаступу ЗСУ. Раніше УНІАН вже повідомляв, у чому секрет цієї зброї та вирішальна перевага над артилерією РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: