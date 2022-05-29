Сєвєродонецьк знаходиться під контролем України.

Українські захисники відкинули ворога від траси "Лисичанськ-Бахмут" і вибили російські війська з Тошківки.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Підкріплення є. У напрямку Попасної біля Комишувахи ворога відкинули на 2 кілометри, траса "Лисичанськ-Бахмут" тепер менше прострілюється. Гумвантажі їдуть", - йдеться він.

Гайдай також розповів, що наші захисники закріпилися у Тошківці.

Раніше глава ОВА зазначив, що Сєвєродонецьк перебуває під контролем України, а просування ворога застопорилося. Російське угруповання досі ховається в готелі "Мир" на околицях міста, але ЗСУ їх регулярно обстрілюють.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

Вас також можуть зацікавити новини: