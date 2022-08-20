Авіація противника діяла поблизу Мар’їнки.

Росія пішла в масований наступ на Донбасі на кількох напрямках, тривають бойові дії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли з танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Довгенького, Сулигівки та Мазанівки.

Поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки підрозділи противника намагалися вести штурмові дії, отримали відсіч та відступили.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії біля Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба. Вів повітряну розвідку в районі ведення бойових дій. Неподалік Івано-Дарʼївки намагається вести наступ, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку зазнала вогневого ураження цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Веселе, Бахмут, Андріївка, Кодема та Майорськ.

Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве і Кодема, успіху не мали, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію в районах Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміка, Керменчика та Пісків.

Авіація противника діяла поблизу Мар’їнки. Ворог вів повітряну розвідку БпЛА в районах ведення бойових дій на зазначеному напрямку. Наступає у районі населеного пункту Опитне і Майорськ, успіху не мав, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Володимирівки, Вугледара і Пречистівки. Противник вів штурмові дії у районі населеного пункту Золота Нива, успіху не мав, відступив.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як зазначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

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