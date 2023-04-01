Українській воїни показали можливий "прильот" по території заводу АЗОМ.

Українські захисники показали потужне влучання по скупченню сил окупантів на території Артемівського заводу обробки металів (АЗОМ) у Бахмуті, яке, ймовірно, вдалося здійснити ракетою "Точка-У".

Відповідне відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram. У кадрі видно масштабний "прильот", сила якого здивувала навіть бійців ЗСУ.

"Це було гарно. Точечка наша", - каже один з них.

Надихнувшись "роботою" ракети по окупантах інший український солдат з гумором відповідає: "Заказуй другу".

Окупанти захопили завод АЗОМ у Бахмуті

Нагадаємо, 28 березня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що армії РФ вдалося зайняти дві третини українського міста Бахмут (Донецька область).

Зокрема, повідомлялося про ймовірне захоплення цехів Артемівського заводу обробки металів (АЗОМ) бойовиками ЧВК "Вагнер", який знаходиться у північній частині міста. Також відзначалося, що їм вдалося просунутися у промзону на південь.

Вже сьогодні аналітики повідомили про тактичні успіхи ЗСУ у Бахмуті. З огляду на геолокаційні кадри можна казати, що армії України вдалося повернути втрачені позиції на південь від Іванівського, кажуть там.

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