Також було знищено чотири склади з боєприпасами ворога.

Сили оборони України знищили чотири літаки, уразили чотири пункти управління та понад 20 районів зосередження живої сили та техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів", - йдеться у зведенні.

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Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), п'ять безпілотників та крилату ракету окупантів.

"Ракетні війська і артилерія, зокрема уразили 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами", - додали в Генштабі.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 вересня загальні бойові втрати окупантів серед особового складу орієнтовно становлять близько 56 тис. 300 осіб (+240 за добу).

Також зазначалось, що знищено ворожу техніку, у тому числі 956 (+6 за минулу добу) безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Сьогодні підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах восьми населених пунктів.

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