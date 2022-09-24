Сили оборони України знищили чотири літаки, уразили чотири пункти управління та понад 20 районів зосередження живої сили та техніки російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
"Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів", - йдеться у зведенні.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили чотири літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), п'ять безпілотників та крилату ракету окупантів.
"Ракетні війська і артилерія, зокрема уразили 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами", - додали в Генштабі.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 24 вересня загальні бойові втрати окупантів серед особового складу орієнтовно становлять близько 56 тис. 300 осіб (+240 за добу).
Також зазначалось, що знищено ворожу техніку, у тому числі 956 (+6 за минулу добу) безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Сьогодні підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах восьми населених пунктів.