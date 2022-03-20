Бійці знищили один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.

Військові з 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили склад російських окупантів та ліквідували частину техніки.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай та опублікував надане Міноборони відео.

"На відео видно момент точного потрапляння в склад росіян з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами. Крім цього, захисники знищили один ворожий танк та паливозаправний автомобіль", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині очікують потужного підкріплення, щоб вибити росіян. Окупанти концентрують досить багато військової техніки і військових, тому їм вдалося створити свої позиції. Однак очільник Луганської області Сергій Гайдай запевняє, що їх можна буде швидко вигнати у разі перекидання військового підкріплення на цей фронт.

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