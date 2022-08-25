Окупанти наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати цей міст.

Збройні сили України знов пошкодили Антонівській міст на Херсонщині.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Стан Антонівського мосту вчергове відкореговано, всупереч намірам окупантів. Зважаючи на нанесені ушкодження та безперервний вогневий контроль, окупаційні війська наразі не наважуються ані використовувати, ані ремонтувати міст", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що о 5-ій годині ранку 25 серпня в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня українські військові кілька разів вдарили по Антонівському мосту та заявили про результати попадання.

У російських окупантів на Херсонщині через успішні удари ЗСУ почалася паніка. Повідомлялося, що у зв'язку з цим в Херсоні спостерігається масове вивезення сімей російських загарбників.

Згодом керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила черговий удар по Антонівському мосту і зазначила, що ЗСУ постійно нагадують окупантам про дистанційну присутність.

ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами, очевидці чули гучні вибухи.

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