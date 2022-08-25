На місці події розпочалася пожежа.

О 5-ій годині ранку 25 серпня в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

За даними журналістів, в районі мосту в окупованому росіянами було чутно звуки вибухів, а згодом почалася пожежа.

"Наразі в тому боці щось горить", - повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Тим часом у мережі з'явилися відеоролики з місця події. На кадрах чути звуки вибухів, але локацію не видно. ЗСУ наразі не підтвердили чергові удари по Антонівському мосту.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня українські військові кілька разів вдарили по Антонівському мосту та заявили про результати попадання.

У російських окупантів на Херсонщині через успішні удари ЗСУ почалася паніка. Повідомлялося, що у зв'язку з цим в Херсоні спостерігається масове вивезення сімей російських загарбників.

Згодом керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила черговий удар по Антонівському мосту і зазначила, що ЗСУ постійно нагадують окупантам про дистанційну присутність.

ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами, очевидці чули гучні вибухи.

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