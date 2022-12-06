У війні з Росією Україна вже перемогла, зазначив очільник ГУР МО.

Для України ще трохи будуть важкі часи, але програш Росії - вже вирішене питання.

Україна вже перемогла, це відчувають всі у світі, сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Так, буде ще важко певний період часу, але глобально це нічого не змінить", - сказав він в ефірі телемарафону.

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Останні три місяці різко змінилась риторика кремлівських пропагандистів, які вже почали критикувати військове керівництво та говорити, щоб "не програти". Але, на думку Буданова, це вже неминучі процеси.

"Програш вже на обличчі. Це все вилізло вперед. Будуть ще трохи важкі часи, але програш Росії - це вже вирішене питання, і вони самі про це чудово знають", - пояснив голова розвідки.

Буданов також зазначив, що в середині Росії вже починається розділення за принципом "яка група прийде наступною".

"Чекати, щоб росіяни тисячами вийшли на вулицю, то цього не буде. Росія не та країна. Там буде інакше", - пояснив він.

Прогнози Буданова щодо війни України з Росією

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що настає вирішальний період війни.

1 жовтня Буданов висловив думку, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території.

29 жовтня він спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада.

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