Ворожий снайпер вбив українського захисника.

На Донбасі за добу 21 січня зафіксовано сім обстрілів з боку бойовиків, загинув український військовослужбовець.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Усі порушення перемир'я припали на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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"Неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї. Також, в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка українські захисники виявили проліт ворожих безпілотників типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування. Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ. Поблизу Пищевика противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та мінометів 82-го калібру. Поруч із населеним пунктом Широкине окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, мінометів 120-го калібру та великокаліберних кулеметів", - йдеться у зведенні.

В районі Гнутового бойовики застосували 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, там також зафіксовано присутність ворожого снайпера.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець України. Командування об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого воїна", - заявили у штабі, додаючи, що ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на обстріли. Про порушення з боку ворога поінформовано представників ОБСЄ.

З початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован