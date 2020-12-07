Тиша на лінії фронту зберігається і сьогодні.

У неділю та понеділок штаб Операції об'єднаних сил не зафіксував ворожих обстрілів на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу.

"Минулої доби, 6 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Від початку поточної доби, 7 грудня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у повідомленні.

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У Командуванні додали, що підрозділи, залучені до проведення ООС, продовжують дотримуватися умов перемир'я та готові реагувати на будь-які зміни ситуації.

Війна на Донбасі: що було раніше

6 грудня Донецьку область відвідав президент. Там Володимир Зеленський зустрівся з військовими та вручив їм нагороди.

Цього ж дня в бік окупованої Горлівки запустили великий прапор України.

За словами Зеленського, за 130 днів перемир'я на Донбасі бойові втрати зменшилися вдесятеро.

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Автор: Юрій Годован