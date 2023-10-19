Мета полягає не тільки в тому, щоб вивести з ладу частину військової техніки, яку Москва тримає недалеко від берега.

Останнім часом Україна використовує морські дрони для атак на окупований Крим, а ще деяку тактику.

Як розповіли журналісти CNN, українська десантна операція, що пройшла на початку жовтня, являла собою проникнення українського спецназу в найбільший оплот Росії в окупованій Україні. Вона стала частиною нової тенденції щодо збільшення кількості атак ЗСУ на анексований півострів. При цьому точна дата і час операції не розголошуються, як і кількість військових, які брали участь в ній.

Відомо тільки, що спецназ плив по морю на швидкісних катерах, а потім пересідав на водні мотоцикли. Потім вони кинулися до берега, знищили російську військову техніку, що стоїть біля моря, і попрямували назад, і все це за лічені години.

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Мета полягала не тільки в тому, щоб вивести з ладу частину військової техніки, яку Москва тримає недалеко від берега, але і в тому, щоб передати повідомлення українським громадянам, які перебувають на окупованому півострові.

"Ми зробили це для того, щоб люди в Україні і в окупованому Криму не падали духом і зберігали віру в повернення Криму до складу України", - сказав один з учасників цієї операції військовий з позивним "музикант".

За словами військового, на планування небезпечної операції пішли місяці, щоб підготувати українських солдатів до багатьох ризиків, з якими їм доведеться зіткнутися. "Ми багато тренувалися для цієї операції. Кожен знав свою роль, що йому робити на березі, - пояснив "музикант". - На зворотному шляху після виконання завдання нас переслідували російські військові кораблі, але нам вдалося втекти".

Організатори операції зазначили, що такі напади на півострів є ключовим моментом у контрнаступі України, оскільки Крим - це військова база, яку росіяни вважають добре захищеною. А такі вилазки змушують РФ перемістити сили - в результаті чого виходить, що кожен окупант, який охороняє Севастополь, його немає, наприклад, на Запорізькому напрямку.

При цьому такі операції відбуваються за підтримки місцевого населення. Як зазначило видання, українці, які живуть під російською окупацією, вже давно організувалися в групи опору. Видання зазначило, що одна з партизанських груп, що діють на півострові, носить назву "Атеш". За словами її представників, в роботі вони використовують "засоби прослуховування територій (квартир, кафе та інших приміщень), а також намагаються впровадити агентів ФСБ в рух".

"Спроби росіян проникнути в наші ряди постійні, але наша команда вміло їх виявляє. Крім того, у нас дуже сувора фільтрація потенційних агентів, і більшість агентів діють автономно, щоб запобігти витоку інформації", - пояснили виданню в групі.

Партизани заявили, що можуть ефективно виконувати завдання лише тому, що користуються "широкою підтримкою місцевих жителів", і стверджують, що скоординовані повітряні та морські атаки зміцнюють їх ряди.

Звільнення Криму є кінцевою метою цих рейдів, і українські сили повільно вдосконалюють їх, особливо десантну тактику.

Рейди на Крим

ЗСУ в останні місяці регулярно здійснюють спецоперації в Криму. Примітно, що"бавовна" там стає все серйознішою. Так, наприклад, сьогодні ввечері в тимчасово окупованому Росією Севастополі пролунав потужний вибух. У місті навіть оголошували повітряну тривогу.

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