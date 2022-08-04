Дмитро Лубінець підкреслив, що під загрозу цивільне населення потрапило виключно через необґрунтовану збройну агресію Російської Федерації,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам.

Таку думку він висловив на своїй сторінці у Facebook.

"Я, як і мільйони українців, сьогодні обурений заявою, оприлюдненою на сторінці Amnesty International, у якій українські Збройні сили звинувачуються у тому, що бойова тактика української армії загрожує населенню нашої держави", - написав омбудсмен.

Він підкреслив, що під загрозу цивільне населення потрапило виключно через необґрунтовану збройну агресію Російської Федерації, і "припиниться ця загроза одразу, як тільки російські військовослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст і селищ".

"Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважаю, що звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам, ніж розуміє контекст подій в Україні - країні, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет", - зазначив Лубінець.

Він нагадав, що наймасовіші порушення прав людини і воєнні злочини були скоєні в місцях, які знаходилися та знаходяться під контролем російських військових - це Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь, Херсон та інші.

"Саме захист населених пунктів від окупації російськими військами дає можливість здійснювати евакуацію, надавати допомогу цивільному населенню та захищати від воєнних злочинів", - зауважив Уповноважений.

Крім того, він зазначив, що urban warfare - війна в умовах міста - не є забороненою міжнародним правом і не є порушенням лише за фактом.

"Ми підписали Декларацію про безпеку шкіл саме тому, що разом із цивілізованим світом дотримуємось стандартів. Збройні сили України вживають максимум можливих заходів для захисту цивільного населення", - додав Лубінець.

Він також зауважив, що уряд у місцях активних бойових дій зупинив навчальний процес, проводив та проводить евакуацію, надає підтримку як внутрішньо переміщеним особам, так і тим громадянам, які опинилися за межами України, рятуючи своє життя. Наразі в Донецькій області оголошено обов'язкову евакуацію. Кодекс про цивільний захист населення передбачає такі заходи, пояснив омбудсмен.

"Надаючи рекомендації, Amnesty International ніби перебуває в Середньовіччі, де бої велися у відкритому полі за межами фортеці. Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Країни, яка гвалтує, катує і вбиває цивільне населення. Тому саме залишення населених пунктів наодинці із військовослужбовцями Російської Федерації несе найбільшу загрозу правам людини", - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну правозахисну організацію Amnesty International не створювати фальшиву реальність, а говорити правду про злочини окупаційної армії Російської Федерації в Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації ЗСУ і підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.