'Танк, що літає': Іран збив легендарний штурмовик США A-10

Удар по A-10 Thunderbolt II став новим етапом ескалації – це єдиний літак такого типу без прямого аналога.

Під час бойових дій проти Ірану США втратили один зі своїх найвідоміших штурмовиків – A-10 Thunderbolt II, який вважається унікальним літаком без прямого наступника. Інцидент стався після серії втрат американської авіації в регіоні, пише портал Komputer Świat.

За даними NBC News, напередодні Іран також заявив про збиття винищувача F-15E Strike Eagle. Одного з членів екіпажу вдалося врятувати, тоді як пошуки другого тривали.

Він був залучений до пошуково-рятувальної операції разом із гелікоптерами UH-60 Black Hawk. Спочатку з’являлися повідомлення, що американські літаки діяли над територією Ірану без значного опору з боку ППО.

Втім, згодом стало відомо про катастрофу A-10 у районі Кувейту. За попередніми даними, літак міг бути уражений іранською протиповітряною обороною. Пілот встиг катапультуватися і був евакуйований – його життю нічого не загрожує.

У соцмережах поширювалося відео нібито моменту знищення A-10, однак експерти припускають, що на кадрах зафіксовано ураження безпілотника MQ-9 Reaper, який також брав участь у пошуках екіпажу F-15E.

A-10 Thunderbolt II, відомий як "літаючий танк", є єдиним американським літаком, створеним спеціально для безпосередньої підтримки наземних військ. Його конструкція дозволяє витримувати значні пошкодження: літак може повертатися на базу навіть із серйозними ушкодженнями корпусу, одним двигуном або частково зруйнованим крилом.

Ключовою особливістю A-10 є 30-мм гармата GAU-8/A, здатна випускати до 3900 пострілів на хвилину, що робить його надзвичайно ефективним проти бронетехніки. Літак також може нести понад сім тонн озброєння, включаючи ракети та авіабомби.

Попри свій вік – понад 50 років – A-10 досі залишається важливою частиною Повітряні сили США і, за планами, може експлуатуватися до 2040-х років. Водночас у Пентагону немає прямої заміни цьому типу літака.

Втрата навіть одного такого штурмовика є не лише технічним, а й символічним ударом по США, адже йдеться про один із найвідоміших і найефективніших літаків у сучасній військовій історії.

США втратили літаки на Близькому Сході - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Іран заявив про збиття американського винищувача F-15E Strike Eagle, тоді як ще один літак США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – зазнав катастрофи в районі Перської затоки. Ці події стали одним із найсерйозніших загострень за п’ять тижнів війни, пише Bloomberg.

Місцева влада вже оголосила винагороду за виявлення американського пілота – як живого, так і мертвого. Головний ризик полягає не у втраті техніки, а у можливому захопленні військовослужбовця США. У разі потрапляння пілота в полон Іран отримає потужний інструмент політичного тиску.

Вас також можуть зацікавити новини: