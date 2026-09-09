РФ виробляє 100 балістичних ракет на місяць на тлі дефіциту Patriot, - The Economist

Наразі значні поставки перехоплювачів до "Петріотів" малоймовірні.

Проблема нестачі перехоплювачів, здатних збивати російські балістичні ракети в Україні, є критичною. Російська промисловість виробляє до 100 балістичних ракет на місяць, коли запаси перехоплювачів до Patriot в Україні майже вичерпані. Про це йдеться у статті видання The Economist.

Проблема з перехопленням балістичних ракет в Україні ще складніша, ніж з перехопленням реактивних дронів типу "Герань-4" і "Герань-5". У перші вісім днів серпня з 57 запущених Росією балістичних ракет відомо про збиття лише одної.

"Запаси перехоплювачів PAC-3 в Україні, єдиних дійсно ефективних засобів протидії балістичним ракетам, які є в наявності, майже вичерпані. Виробництво Росією її найбільш смертоносних ракет зросло приблизно до 100 на місяць. У співвідношенні - це 60 ракет "Іскандер-М" і 40 ракет "РМ-48У"", - йдеться у статті.

Відео дня

28 серпня в Україні повідомили про збиття 7 балістичних ракет, але це вдалося зробити завдяки невеликій кількості перехоплювачів PAC-3, придбаних Західними союзниками.

"Більш значні поставки малоймовірні. Війна Дональда Трампа проти Ірану виснажила власні американські арсенали Patriot. Ніхто не хоче відмовлятися від власних перехоплювачів, коли є мало перспектив їх заміщення", - стверджується у статті.

Що може зробити Європа для допомоги Україні

Разом з тим, як зазначає The Economist, є певні обнадійливі зрушення у розробках, але жодна з них не забезпечить Україні полегшення у короткостроковій перспективі.

За даними видання, пізніше цього року Україна отримає кілька старіших французько-італійських батарей протиповітряної оборони SAMP/T разом з перехоплювачами Aster. Після них у наступному році прибудуть вісім новіших версій SAMP/T NG.

Зокрема, нова система має більш доскональний радар для завершального етапу наведення і може справлятися з кількома маневруючими балістичними ракетами, такими як російські "Іскандер-М". Перехоплювачі Aster мають боєголовку, яка вибухає поруч із ракетою, що наближається, а не за принципом "ураження на знищення", як це відбувається у випадку PAC-3. За словами джерел у французькій армії, що нова система перевершує Patriot за деякими показниками, а також коштує менше половини ціни останньої експортної версії PAC-3, яка становить 7 мільйонів доларів.

Однак, як зазначає ракетний аналітик Фабіан Хоффман, нова система SAMP/T NG ще не довела своєї ефективності на полі бою.

Європейський виробник ракет MBDA, який створює Aster, запускає виробництво, яке не досягне показника у 300 ракет на рік до 2028 року. Україна може отримати ліцензію на виробництво власних перехоплювачів Aster, але для цього знадобиться час.

MBDA незабаром розпочне виробляти за ліцензією менш потужні перехоплювачі PAC-2 у Німеччині. На рік створюватиметься близько 200 одиниць. Більшість з них можуть відправити в Україну, але це не стане зміною поточного стану справ.

Ракети для Patriot - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна укладає контракти на закупівлю близько тисячі перехоплювачів до Patriot за рахунок кредиту від Європейського Союзу, але ці ракети будуть вироблені і надійдуть лише у найближчі роки. Тому Україна пропонує іншим країнам ,які мають запаси перехоплювачів, зробити вже зараз своєрідний обмін. Ці країни передають терміново Україні ракети з власних запасів, а Україна у майбутньому відшкодує їх за рахунок вироблених пізніше новіших версій перехоплювачів.

Вас також можуть зацікавити новини: