Україна вперше офіційно назвала розробника ракети 'Паляниця'

Розробником далекобійної ракети офіційно підтвердили КБ "Луч", відоме створенням "Нептуна" та інших ключових зразків українського озброєння.

Українську крилату ракету "Паляниця" створило Державне київське конструкторське бюро "Луч". Про це стало відомо з офіційного повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги після зустрічі з норвезьким колегою та представниками українського оборонного виробництва.

У своєму дописі міністр зазначив, що отримав модель ракети "Паляниця" від директора КБ "Луч" Олега Коростильова, прямо вказавши на участь підприємства у створенні цього далекобійного засобу ураження. Таким чином уперше на державному рівні підтверджено, що розробником ракети є саме ДККБ "Луч".

Що відомо про "Паляницю"

Крилата ракета "Паляниця" була вперше публічно згадана 24 серпня 2024 року, однак тривалий час її характеристики та походження залишалися засекреченими. Детальні технічні параметри були розкриті лише у 2025 році під час міжнародної виставки озброєнь MSPO у Польщі.

Згідно з офіційними даними, "Паляниця" має довжину 3,5 метра, розмах крила 1,7 метра та злітну масу 320 кг. Вага бойової частини становить 100 кг, а заявлена дальність польоту – до 650 км. Ракета оснащена інерціальною та супутниковою системами навігації.

Українська ракета-дрон "Паляниця" є мініатюрною ракетою з загальною злітною вагою у 320 кілограмів, зазначив раніше головний редактор Defense Express Олег Катков. Щодо тактико-технічних характеристик, то, за словами Каткова, це саме мініатюрна крилата ракета із загальною злітною вагою у 320 кілограмів.

