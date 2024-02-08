Це може бути вигідно як для України, так і для Британії.

Громадська організація "Mission Ukraine" запропонувала британському уряду передати Україні конфісковані у незаконних біженців човни, пише Newsweek.

"Україна відчайдушно потребує човнів, щоб не відставати від східного берега та врятувати життя бійців, які борються з переправою через одну з найширших річок Європи, також відому як Дніпро", – пише видання.

З посиланням на благодійну організацію "Mission Ukraine", журналісти пропонують передати Києву конфісковані судна, якими користувалися мігранти, аби незаконно потрапити до Британії. За словами благодійної організації, ці човни лежать на складських приміщеннях і на їхнє утримання витрачають значні кошти.

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"Ми готові фінансувати витрати на транспортування. Ми хочемо заощадити гроші платників податків Великобританії, відмовившись від зберігання та переробки цих човнів, ми буквально намагаємося зробити це безпрограшним для всіх", – сказав Newsweek співзасновник "Mission Ukraine" Алекс Кругляк.

Втім, уряд Британії на запит журналістів відповів, що країна не хоче віддавати Києву "небезпечні" човни. Мається на їх стан. Втім, у благодійній організації пояснили, що частина човнів придатні для плавання. А ті, що не придатні, можуть бути корисні у вигляді запчастин для ремонту інших суден. Самі човни, на думку волонтерів, можуть використовуватися для евакуації поранених українських бійців на лівому березі Херсонської області.

"Оскільки Україна вже використовує всі човни, які є в її розпорядженні, використання човнів для мігрантів для медичної евакуації звільняє міцніші судна для перевезення військового обладнання", – сказав Мартін Блекуелл, ще один британський волонтер, який здійснив більше десятка поїздок до України.

Український плацдарм на лівому березі: головні новини

Як повідомляв УНІАН, днями керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що війська РФ відмовляються штурмувати український плацдарм на півдні. За її словами, Москва на цьому напрямку "нашкрібає" війська, щоб штурмувати Кринки хоча б раз на добу.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що для російських окупантів Кринки Херсонської області є дуже незручною локацією. Це, за його словами, Це призводить до того, що поступально окупанти, не здатні протидіяти розширенню плацдарму, починають втрачати нові ділянки.

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