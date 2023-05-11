Росіяни припускають, що наступною допомогою Україні будуть ракети дальністю в 1500 км.

Росіяни на вищому рівні і на рівні соцмереж вже відреагували на інформацію, що просочилася, про таємні поставки Британією далекобійних ракет для ЗСУ. Як завжди - ворог істерить і мріє вдарити "Цирконами" по Лондону.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у звичній манері стримано відповів, що Кремль "вельми негативно" ставиться до такої допомоги. "Це вимагатиме адекватної відповіді від наших військових, які, звісно, з військової точки зору будуть ухвалювати відповідні рішення на цьому тлі", - цитує Пєскова пропагандистське агентство ТАСС.

Росіяни, які підтримують вбивства українців, в соцмережах вже ниють і у поставках ракет ЗСУ звинувачують саму Москву: "Ну і розвалять Бєлгород, ну і х*лі? Зате кремлівські бариги зароблять на будівельно-відновлювальних роботах" / "Таа й по Москві можуть шарахнути цілком" / "П*зда Кримському мосту" / "Це виходить, центральним областям приготуватися?".

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Або ж припускають, що наступною допомогою будуть ракети дальністю у 1500 км.

Російські користувачі також не приховують, що відчувають, що у відповідальний момент кремлівська верхівка просто втече з країни.

Інші сподіваються, що тепер РФ нібито зобов'язана завдати ударів по інфраструктурі Британії: "Прекрасний привід випробувати нові види СЯО (стратегічну ядерну зброю - ред.) по "мелкобритании" / "Сармат або Посейдон?" / "Нехай чекають цунамі" / "Треба вже по бритам (бити), якщо хочемо перемогти!" / "Посейдон на шляху до Туманного Альбіону".

Частина обуреної аудиторії Z-пабліків закликає "активніше закидати" Україну ракетами. А деякі відкрито знущаються над реакцією самої російської влади: "Відмінний привід Медведєву написати що-небудь грізне" / "Терпимо" / "Думаєте, коричнева лінія ще не пройдена?".

Є й такі серед Z-фанатів, які сумніваються в правдивості інформації і відмовляється у неї вірити.

Storm Shadow в Україні - головне

11 травня 2023 року CNN підтвердили у колах високопоставлених західних чиновників, що Велика Британія таємно поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow перед очікуваним контрнаступом.

За даними видання, поставки цього типу озброєння дозволять змінити хід подій, бо дають можливість завдавати ударів углиб окупованих росіянами українських територій.

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності з потайними можливостями, спільно розроблена Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. Дальність стрільби становить понад 250 кілометрів.

Щоправда, протягом останнього тижня ходили чутки тільки про наміри Лондона закупити ракети такого типу для України. Наприклад, Reuters кілька днів тому писало, що Британія розіслала у компанії, які теоретично можуть забезпечити виробництво необхідної кількості ракет для ЗСУ, запити і все ще чекає відповіді. Ніяких офіційних тому підтверджень не було.

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