Журналісти розповіли, як українські військові на сході можуть залишитись без техніки – і не через брак коштів, а через банальну безвідповідальність чиновників.
Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".
Журналісти констатують, що бюджет на озброєння є, виробники готові приступити до роботи, але хтось нагорі гальмує процес, наче умисно демотивуючи і роблячи слабшою українську армію.
Закон про відкриті державні закупівлі у оборонний сектор набрав чинності з початку цього року, але він не працює і не врегульований документально. Міноборони не розробило відповідного пакету актів для своєчасного запуску процедури прозорої закупівлі техніки для армії.
Експерти та представники компаній-розробників б'ють на сполох, адже вони не можуть планувати виробництво техніки, не маючи контрактів з Міноборони. Виходів з даної ситуації є два: або в екстренному порядку почати підписання договорів за новою схемою після її оперативного врегулювання згідно з новими стандартами закупівель, або ж на страх та ризик проводити їх за старою схемою, що значно підвищує корупційні ризики.
Детальніше - у сюжеті.
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