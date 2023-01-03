Найчастіше запущені Росією дрони летять уночі, тож їх складно розгледіти.

Полковник, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що іранські дрони-камікадзе, націлені на Київ, Росія запускає по руслу Дніпра.

В ефірі "Українського радіо" Ігнат заявив, що під час останніх двох атак "Шахедами" на столицю частину "мопедів" збили винищувачі, а більшу частину "приземлили" на підступах до Києва. За його словами, Київська зенітно-ракетна бригада попрацювала доволі успішно.

Також речник Командування ПС ЗСУ пояснив, чому дрони не збивають під час руху вздовж Дніпра. Їх, нагадаємо, Росія запускає вночі, щоб вони не були такими помітними.

Відео дня

"Тому що радіолокаційно вони стають менш видимими ― що ближче притискаються до землі. Хочеш жити ― притискаєшся нижче. Радіолокаційна антена, що виявляє ціль, не буде її бачити, якщо ціль летить нижче від рівня антени", - каже Ігнат.

Росія на початку 2023 року атакує Україну "Шахедами"

2 січня Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами" для виснаження українців на ППО.

3 січня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що найближчими днями Україні більше загрожує не ракетна небезпека ворога з моря, а нічні удари дронами-камікадзе "Шахед".

Ігнат раніше 3 січня заявив, що українська протиповітряна оборона, починаючи з вересня, вже знищила близько півтисячі ворожих дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни запускали на територію України.

Вас також можуть зацікавити новини: