За даними командування Повітряних сил ЗСУ, за дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збито 84 дрони.

Українська протиповітряна оборона, починаючи з вересня, вже знищила близько півтисячі ворожих дронов-камікадзе "Шахед", які росіяни запускали на територію України.

Як повідомив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону, можливі нові ворожі атаки і Україна до них готується.

"Якщо будуть (обстрілювати - УНІАН) такими темпами, як ті дві ночі, то, судячи з уже озвученої нашими певними спецслужбами інформації про нову партію в 250 (дронів – УНІАН), половину вже, як мінімум, використали, то десь можна собі умовно підрхувати (скільки залишилося–УНІАН). Не забувайте, що кожна партія може бути підвезена ще", - підкреслив він.

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За словами спікера, в будь-якому випадку Україна готується до нових російських атак.

"Дрони збиваються. Як бачите, за дві доби – це новорічна ніч і після новорічної ночі – збиті 84 дрона. 100% були збиті протиповітряною обороною. Таких результатів не досягали ще ніколи. Кількість збитих дронів вже наближається до цифри півтисячі з 11 вересня. Це півтисячі тільки збитих дронов. Трішки менше і крилатих ракет. Я рахую атаки по критичній інфраструктурі України з 11 вересня", – зазначив Гнат.

Іранські "Шахеды":

У новорічну ніч сили ППО знищили 45 ворожих "Шахедів".

2 січня Росія атакувала Україну "Шахедами". Тільки в Києві збили 20 повітряних цілей.

2 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами", її ставка може бути на виснаження українців, української ППО та енергетики.

3 січня керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що найближчими днями велику загрозу становить не ракетна атака ворога з моря, а нічні удари дронами-камікадзе "Шахед".

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