Сьогодні українська армія використовує десятки тисяч дронів щомісяця.

Українська армія все більше покладається на дрони-камікадзе у знищенні російської техніки на фронті. Особливо добре себе показують FPV-дрони, якими оператор керує через окуляри віртуальної реальності, куди транслюється картинка з фронтальної камери дрона.

Про це пише CNN у великій статті, присвяченій українській галузі військових безпілотників. Видання зазначає, що перша хвиля дроно-будівництва в Україні почалася в 2014 році після російського гібридного вторгнення на Донбас. А у 2022 році стартувала друга ще масштабніша хвиля.

Якщо спочатку безпілотні літальні апарати (БПЛА) використовувалися в основному для ведення повітряної розвідки і коригування вогню артилерії, то тепер вони самі стали знаряддям нанесення ударів. Особливо активно дрони-камікадзе використовують для знищення найдорожчих видів спеціальної військової техніки противника.

Відео дня

Журналісти видання побували на спеціальному полігоні під Києвом, де команди розробників-інженерів показують представникам уряду свої напрацювання і змагаються, чий дрон краще.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, раз на кілька тижнів влада влаштовує подібні "оглядини" в пошуках нових розробників дронів і нових підходів до створення БПЛА. На таких полігонах інженери показують практичні можливості своїх творінь - атака наземних цілей, гонитва за іншими дронами і навіть "собачі бої" між дронами.

"Він (полігон – УНІАН) приваблює натовп, який ви очікуєте побачити на ігровій або технічній конференції: гіки, альтернативники і в основному занадто молоді, щоб мати будь-який бойовий досвід", – зазначає CNN.

За словами Федорова, FPV-дрони стають все більш актуальними на передовій, тому що дозволяють завдавати прицільні удари, допомагаючи звузити фокус артилерії. Щомісяця фронту потрібні десятки тисяч таких дронів, каже міністр.

Як розповів бригадний генерал Юрій Щиголь, який відповідає за закупівлю безпілотників для українських військових, сьогодні безпілотники змінили методи ведення війни, а варіантів їх застосування – маса.

"Кожен тип безпілотників має абсолютно різне застосування. Потрібні як дешеві, так і дорогі дрони. І дрони з різними видами зв'язку. Чим більше у нас буде моделей, чим більше у нас буде каналів зв'язку, тим ефективніше буде наша робота", – заявив він.

За словами генерала, зараз завданням влади є вихід на масове виробництво дронів – до 200 000 до кінця року.

Ситуація на фронті

За даними британської розвідки, російське командування зараз заводить у Бахмут підрозділи ВДВ, щоб замінити вагнерівців, що відходять. Використовуючи таким чином останні боєздатні резерви, російські командири ризикують втратити оперативну гнучкість і здатність армії швидко реагувати на нові загрози.

Тим часом ситуація в цілому для росіян складається не кращим чином. За останній місяць втрати російської армії в артилерії різко зросли, досягаючи 30-40 одиниць на добу. Саме масоване застосування артилерії є основним методом ведення війни російською армією.

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