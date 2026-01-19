Армія США втретє провалила терміни розгортання гіперзвукової зброї Dark Eagle

Перша наземна гіперзвукова система США не буде введена в бойове чергування раніше 2026 року, попри мільярдні витрати та готові підрозділи.

Армія Сполучених Штатів офіційно визнала чергову затримку з розгортанням своєї першої наземної гіперзвукової ракетної системи Dark Eagle. Попри те, що підрозділ, призначений для експлуатації комплексу, вже пройшов навчання та вважається готовим, сама ракета не буде введена в бойове чергування раніше початку 2026 року, повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву американських військових.

Третій зірваний дедлайн

Програма гіперзвукової зброї великої дальності LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), яка розробляється з 2018 року та отримала понад 12 мільярдів доларів фінансування, мала бути розгорнута до кінця 2025 року. Втім, цей термін не був виконаний – уже втретє.

Раніше армія США не змогла вкластися у дедлайни у 2023 та 2024 роках. Поточну затримку військові пояснюють необхідністю завершення процедур інтеграції, безпеки та перевірки бойової готовності системи.

"Ми зосереджені на ретельному тестуванні, навчанні та досягненні зрілості системи, щоб забезпечити її ефективне застосування в оперативних умовах", – заявили в армії США.

Що таке Dark Eagle

Dark Eagle – ключовий елемент американської програми гіперзвукової зброї вартістю 10,4 мільярда доларів. Система призначена для нанесення ударів звичайною зброєю на великі відстані за допомогою плануючого бойового блоку, який рухається з гіперзвуковою швидкістю.

Пускові установки та допоміжна інфраструктура вже розміщені, однак сама ракета, за даними Bloomberg, ще не готова до оперативного використання.

17 грудня армія США оголосила про активацію першої батареї Dark Eagle, назвавши це "значним підсиленням бойових можливостей". Водночас тоді не повідомлялося, що ракети для системи фактично не готові до розгортання.

За оцінками Управління підзвітності уряду США, вартість першої батареї разом із ракетами становить близько 2,7 мільярда доларів. Головним підрядником програми є компанія Lockheed Martin.

Стратегічна проблема для США

Затримка відбувається на тлі активного розвитку гіперзвукової зброї Китаєм і Росією. Обидві країни вже мають розгорнуті гіперзвукові системи, а Росія застосовувала таку зброю під час війни проти України.

Гіперзвукові ракети здатні розвивати швидкість понад 6 100 км/год і летіти на нижчих висотах, ніж балістичні, що суттєво ускладнює їх перехоплення системами ППО.

Аналітики Bloomberg називають відсутність розгорнутої гіперзвукової зброї "тривожною прогалиною" у військових можливостях США.

Виклик для нового міністра оборони

Затримка з Dark Eagle стала одним із перших серйозних викликів для нового міністра оборони США Піта Гегсета. Він публічно наголошував на необхідності прискорення постачання нових систем озброєння та перегляду, за його словами, надто повільної та обережної системи закупівель.

У грудні Гегсет відвідав військові об’єкти в Гантсвіллі (штат Алабама), де йому продемонстрували пускову установку Dark Eagle – за кілька днів до офіційного оголошення про активацію батареї.

Окрім затримок, залишаються сумніви щодо реальної боєздатності системи. Випробувальний центр Пентагону раніше повідомляв, що повна операційна оцінка Dark Eagle ще не проводилася, а дані щодо її ефективності, живучості та летальності відсутні.

Програма Dark Eagle має стати першою гіперзвуковою системою, яка надійде на озброєння одного з родів військ США. Саме тому її прогрес перебуває під пильною увагою Пентагону та Конгресу.

