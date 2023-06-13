Йдеться про заяву відомої волонтерки та керівниці "Центру підтримки аеророзвідки" Марії Берлінської, яка вказала, що наявна техніка закриває лише 10% потреб ЗСУ.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону прокоментувала резонансну заяву волонтерки та керівниці "Центру підтримки аеророзвідки" Марії Берлінської.

Власне, Берлінська заявила, що українські військові не мають достатньої кількості дронів, які необхідні для проведення розвідувальних операцій, зокрема, що ці потреби закриваються лише на 10%.

"Міністерство оборони закуповує дрони по тій потребі, яку нам формують збройні сили. Тобто Міністерство оборони, так законодавчо врегульоване це питання, не ініціює в даній ситуації. Все що ми закуповуємо - це нам замовляють збройні сили. Вони формують потребу по тому, яке замовлення в них є з військ, там є ціла процедура. І по цій потребі, яка сформована збройними силами, по дронам військового призначення, вона повністю закуплена міністерством оборони. Всі ці контракти є, вони укладені, все це постачається", - акцентувала Маляр.

Заступник міністра оборони зазначила, що потрібно з’ясовувати, про які дрони йдеться, тому що є дрони військового призначення і є не військового призначення.

"Дрони, які є військового призначення, цю потребу формують збройні сили, передають міністерству і міністерство її повністю задовольняє. Більше того, всі ці контракти, які укладені, військового призначення, в переважній більшості майже-майже до 100% доходить, за рахунок українського виробника. Ми не будемо говорити, що повністю, там є невелика частина ще іншого виробництва, але слід зазначити, що український виробник дуже потужно зараз працює. Це що стосується дронів військового призначення",- підкреслила Маляр.

Вона додала, щодо дронів не військового призначення: "Тут є інші процедури і моменти. І все що нам не замовили збройні сили, ми не можемо це придбати", - пояснила Маляр.

Волонтерка заявила, що наявна техніка закриває лише 10% потреб ЗСУ

12 червня в коментарі для ТСН.ua відома в Україні волонтерка, керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила, про нестачу дронів на фронті, зокрема, що Міністерство оборони, Мінцифри, "Армія дронів", волонтери покривають хіба 10% від загальної потреби. За даними волонтерки, навіть недорогий БПЛА здатен знищити бронемашину та мінометний розрахунок ворога.

Як повідомлялося раніше, Україна планує налагодити промислове виробництво дронів.

24 березня Кабмін дав старт масовому виробництву українських дронів. Зокрема, урядом була ухвалена постанова, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт. За словами віце-прем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України, Михайла Федорова це рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями.

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