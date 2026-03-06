Ворог почав активно застосовувати аналоги українських 'Вампірів' на Словʼянському напрямку

Загарбники вичерпали деякі свої ресурси, але обстановка у смузі оборони залишається напруженою.

На Словʼянському напрямку російські окупанти почали активно застосовувати аналоги українських "Вампірів". Як повідомляє 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада, в останні декілька днів фіксується активність ворожих засобів ураження - задля відволікання уваги та унеможливлення ефективної розвідки.

"Разом з цим, противник намагається проникнути у район оборони підрозділів 81 оаембр. Ворог вичерпав ресурс живої сили, про це свідчить залучення підрозділів забезпечення до штурмових та інфільтраційних дій", - зауважили у бригаді.

Зазначається, що зазвичай росіяни використовують ударні дрони-камікадзе типу FPV, баражуючі боєприпаси типу "Ланцет" та "Молнія", утім, "останні декілька тижнів фіксується використання важких бомберів-гексакоптерів, які візуально дуже схожі на український "Vampire".

Так, зенітниками Horizon Group було знищено вже 5 таких цілей, але не виключено, що противник продовжить нарощення цих засобів.

"Хоч ворог і вичерпав деякі свої ресурси, обстановка у смузі оборони залишається напруженою через високу активність ворожих БпЛА та артилерії. Десантники щоденно ведуть запеклу боротьбу, не допускаючи прориву ворога на даній ділянці фронту, та готуються до масштабніших штурмових дій із застосуванням важкої техніки з боку росіян", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше військовослужбовець на позивний Гусь, пілот батальйону безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади розповів, що українські війська досі перебувають на півночі Покровська та Мирнограда, стримуючи російських окупантів від продовження наступу на північ та північний захід.

За його словами, ворог дуже тисне, зокрема, на Гришине вже не перший тиждень. Якщо окупанти захоплять Гришине та Родинське, то можуть накопичуватись там.

