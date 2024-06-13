Новина про можливу передачу Україні п’яти аргентинських винищувачів Dassault-Breguet Super Étendard стала однією з найбільших несподіванок останніх місяців у сфері постачання Україні озброєнь. Вона в черговий раз доводить, що у Києва є союзники не тільки на Заході, і з цими країнами також необхідно підтримувати гарні зв'язки.

Власне ж аргентинські літаки мають доволі цікаву історію. Ще у кінці 70-х латиноамериканська країна замовила у Франції 14 Super Étendard. Вибір пав саме на французькі винищувачі, оскільки США ввели ембарго на постачання зброї до Аргентини через терор проти політичної опозиції.

У 2017 році для поповнення парку аргентинці придбали у Франції ще п'ять Super Étendard. Мова йшла про модернізовані машини, які отримали нову РЛС Anemone, здатну виявляти морські цілі на відстані до 200 км.

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Втім, літаки виявились практично небоєздатними через проблеми з отриманням компонентів для катапультних крісел британського виробництва (через санкції). Тому вже у 2023-му Буенос-Айрес заявив про вивід з експлуатації усіх Super Étendard. Вочевидь, саме на ці машини зараз може розраховувати Україна.

Одразу звертаємо увагу на їхню кількість. По мірках російсько-української війни, п'ять літаків - це практично ніщо: хіба що мова йде про найсучасніші розробки, наприклад, винищувачі п'ятого покоління. Нажаль, Super Étendard не є навіть четвертим поколінням у повному розумінні. Це палубний ударний літак 70-х, який, на відміну від F-16 та Mirage 2000 (які також були розроблені у 70-ті роки), вже тоді певною мірою застарів.

Сама по собі машина є модернізованою версією палубного винищувача-бомбардувальника Dassault Étendard, який здійснив перший політ ще у далекому 1956-му. З урахуванням обмежених можливостей Франції у літакобудуванні, Super Étendard був не найгіршим рішенням для свого часу.

За даними з відкритих джерел Super Étendard може розганятись до 1200-1300 км/год та має бойовий радіус у приблизно 650 км. У літака досить скромне бойове навантаження у 2100 кг. Для порівняння: F-16, який іноді позиціонують як "легкий", здатен нести більше 5 т бойового навантаження, а навантаження російських Су-30 і Су-35 взагалі становить близько 8 т.

Super Étendard має досить обмежену номенклатуру озброєнь. Якщо казати про ракети класу "повітря – повітря", то він може нести тільки дві R.550 Magic малої дальності, що не можна порівнювати навіть з можливостями старого радянського МіГ-29, здатного брати до шести ракет класу "повітря – повітря" малої та середньої дальності.

Якщо ми говоримо про зброю класу "повітря – поверхня", то тут ситуація дещо краща. Окрім практично неефективної в сучасних умовах некерованої зброї, "француз" може нести тактичну ракету AS-30L з лазерним наведенням. Втім, дальність цієї зброї недостатня і складає лише 11 км. З урахуванням того, що пілоту треба "вести" цю ракету до моменту влучання, це робить її не дуже ефективною проти ворога з ЗРК.

Найбільший інтерес викликає головне озброєння Super Étendard, а саме – протикорабельна ракета Exocet, розроблена у 70-ті. На перший погляд це не дуже примітна зброя – невелика ракета з бойовою частиною "лише" 165 кг. У той же час варто нагадати, що маса бойової частини українського "Нептуну", який потопив "Москву", навіть менше і дорівнює 150 кг.

Надзвичайно висока ефективність Exocet підтвердилась під час Фолклендської війни 1982 року, коли аргентинський Super Étendard потопив за допомогою цієї ракети британський есмінець HMS Sheffield – досить сучасний корабель на той момент. Також цими ракетами потопили британський контейнеровоз SS Atlantic Conveyor.

У Аргентини було дуже мало Exocet, тож згодом атаки припинились. Втім, ефект від використання ракети був таким, що майже всі наступні протикорабельні авіаційні озброєння цього класу робили з оглядкою на французьку розробку.

Серед основних переваг Exocet – здатність здійснювати політ на висоті лише близько 3 м над рівнем моря, що ускладнює її перехоплення. На маршовій ділянці польоту ракета управляється за допомогою інерційної системи наведення, а при наближенні до цілі вона задіює активну радіолокаційну головку самонаведення.

Однак чи можна зараз назвати ракету Exocet сучасною в повній мірі? Насправді, ні. Час не стоїть на місті, і наразі дальність авіаційної версії ракети AM39 (існують також варіанти для кораблів і підводних човнів) у 70 км є недостатньою. Тобто в теорії ракету можна використовувати навіть проти великих російських кораблів, однак для цього літаку доведеться зблизитись з ними на критично малу відстань, коли сам носій стане потенційною мішенню для ЗРК та винищувачів противника.

Відомо, що винищувачі Су-30СМ2 російської морської авіації можуть використовувати ракету класу "повітря – повітря" Р-37М, дальність якої, за російськими джерелами, дорівнює 300 км.

Скоріш за все, реальна максимальна дальність менша, втім, це все одно є викликом не тільки для України, але й для Заходу. Також відомо, що окрім Су-30СМ2 носіями Р-37М виступають Су-35С і МіГ-31БМ Повітряно-космічних сил Росії.

Однак головною проблемою в даному випадку є не дальність ракет Exocet (які, до речі, ще треба отримати) і навіть не кількість Super Étendard. Проблема криється в обслуговуванні відверто старих машин, які на додаток до цього ще й ніколи не перебували на озброєнні України.

Якщо враховувати ймовірні поставки Києву винищувачів F-16 та Mirage 2000 (які ще раніше пообіцяв Україні президент Франції Еммануель Макрон), то країна буде вимушена обслуговувати цілий "зоопарк", який буде складатись із майже ні в чому не уніфікованих літаків західного і радянського виробництва.

Чи треба це Україні? Велике питання. Тим більше, що Mirage 2000 також можуть нести ракети Exocet, а F-16 взагалі виступає як одна з найбільш універсальних авіаційних платформ.

Ілля Ведмеденко