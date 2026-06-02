На Київщині після атаки РФ масштабні пожежі та руйнування, є поранені (фото)

Усю ніч ворог масовано атакував Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою. Внаслідок атаки у багатьох районах виникли пожежі та руйнування, є постраждалі. Про наслідки атаки розповів голова Київської ОВА Микола Калашник.

Так, він повідомив, що постраждали троє жителів області.

"У Бучанському районі травмовано чоловіка. З різаною раною стегна його госпіталізовано до лікарні. Уламкове поранення ноги отримав житель Обухівського району. У Фастівському районі чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу", - зазначив голова ОВА.

Він повідомив, що пошкодження внаслідок атаки фіксуються у чотирьох районах області.

Найбільше постраждав Бучанський район. Тут пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.

У Вишгородському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки та приватне домоволодіння.

У Фастівському та Обухівському районах пошкоджень зазнали приватні будинки.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій показали фото наслідків атаки та розповіли деталі.

Зокрема, у Бучанському районі ліквідовано пожежу в таунхаусі на площі близько 100 кв. м. Також зафіксовано пошкодження автомобілів на території логістичного об’єкта.

У Софіївській Борщагівці сталася пожежа у двоповерховій складській будівлі на площі 500 кв. м. Крім того, уламками пошкоджено приватні житлові будинки.

У селі Крюківщина виникла пожежа у триповерховій будівлі, що не експлуатується, на площі 225 кв. м.

Росіяни всю ніч атакували Україну

Вже відомо про чотирьох загиблих та понад півсотні поранених.

Руйнування зафіксовані у багатьох районах столиці. Зокрема, у Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Подільському районах частково зруйновані багатоповерхівки. Крім того, у Голосіївському районі пошкоджена поліклініка.

Також у Дніпрі зруйновано житловий картал, за останніми даними, 5 людей загинули, 25 - поранені.

