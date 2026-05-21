Росія стрімко розширює майданчик для запуску реактивних безпілотників (фото)

Росія стрімко розширює дронопорт "Цимбулова", додаючи ще 10 пускових установок для реактивних ударних безпілотників "Герань-5" менш ніж за місяць після початку розширення об’єкта.

Про це свідчать нові супутникові спостереження у Telegram-каналі "Стратегічна авіація РФ" за полігоном, де активне будівництво додаткової інфраструктури фіксують із 22 квітня.

Як пише "Мілітарний", наразі поблизу вже наявних позицій для запуску "Герань-5" будують чотири нові стоянки для пускових установок. Окрім цього, у південній частині об’єкта готують ще шість нових позицій для додаткових пускових комплексів.

"Таким чином за відносно короткий термін Росія нарощує спроможності цього майданчика одразу на 10 нових пускових установок, що потенційно дозволить суттєво збільшити інтенсивність одночасних запусків", - зазначили там.

Також на дронопорті зводять щонайменше вісім нових бетонних споруд, які, ймовірно, використовуватимуть для зберігання безпілотників і супутнього обладнання.

Важливо, що раніше на "Цимбуловій" вже фіксували пускові установки для реактивних БпЛА "Герань-3/4" та "Герань-5". Довжина однієї такої установки сягає близько 80 метрів, що приблизно утричі більше за стандартні пускові для звичайних ударних дронів.

Наразі полігон "Цимбулова" та район тимчасово окупованого Донецька залишаються єдиними відомими локаціями для запуску таких реактивних безпілотників.

Крім цього, на попередніх супутникових знімках біля стартових позицій також фіксували значну кількість безпілотників, розміщених просто неба, а також легкові автомобілі, які російські сили можуть використовувати як мобільні платформи запуску. У виданні додали:

"Масштаб і темпи розширення цього об’єкта свідчать про системне нарощування російської інфраструктури для масованих ударів реактивними безпілотниками по Україні".

Подібні майданчики дозволяють централізовано накопичувати, обслуговувати та запускати великі партії ударних БпЛА за короткий проміжок часу.

Російські дрони - як Україна з ними бореться

Раніеш міністр оборони Михайло Федоров розповів, що Україна створює дешеві ракети для збиття ворожих безпілотників типу Shahed. Вже знайдено рішення, "близькі до готовності", та розпочато тестування..

Він зауважив, що важливо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних Shahed та додатково захистити критичну інфраструктуру.

