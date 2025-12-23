Франція вперше передасть Україні SAMP/T NG новітньої версії: коли це станеться

Новітню версію системи ППО після введення в експлуатацію у Франції та Італії планують одразу розгорнути в Україні

Франція поставить Україні перший зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони SAMP/T NG новітньої версії у 2026 році. Про це повідомив оглядач французької військової допомоги French Aid to Ukraine з посиланням на компанію Thales.

За його словами, Thales підтвердила введення системи SAMP/T NG в експлуатацію у Франції та Італії, а перші поставки комплексів заплановані саме на 2026 рік.

"Це означає, що перші системи SAMP/T NG будуть доставлені в Україну того ж року", – зазначив оглядач у соцмережі X.

Відео дня

Підставою для таких висновків стали успішні перші кваліфікаційні стрільби французької версії SAMP/T NG, які відбулися у грудні 2025 року. У релізі Thales також підтверджено, що серійні поставки нової модифікації комплексу стартують у 2026-му.

Додатково оглядач нагадав заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який раніше наголошував, що після завершення розробки система буде розгорнута насамперед в Україні.

"Ми домовилися, що ця система, після розробки, буде спочатку розгорнута в Україні та працюватиме в Україні", – заявляв Макрон.

Згідно з новою двосторонньою оборонною угодою, підписаною у листопаді, Україна загалом має отримати вісім комплексів SAMP/T NG. Кожен із них включає шість пускових установок, тож загальна кількість пускових для Повітряних сил ЗСУ сягне 48 одиниць.

Французько-українська оборонна угода розрахована на десять років і передбачає не лише постачання систем ППО, а й спільні проєкти з розробки, закупівлі та виробництва безпілотників, перехоплювачів і керованих авіабомб. Частина поставок запланована на найближчі два роки, інша – в межах довгострокової співпраці.

Наразі система SAMP/T є ключовим елементом протиповітряної оборони Франції та Італії. У жовтні Thales також оголосила про початок серійного виробництва радарів Ground Fire, призначених для комплексу SAMP/T NG.

Допомога від Франції - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Франція забезпечує Україну старими риболовними сітками. Вони виявилися дуже хорошим інструментом для захисту автошляхів від російських дронів.

Сітки, якими колись ловили рибу, можна використовувати для ловлі російських дронів в Україні. Так, французька благодійна організація Kernic Solidarités надіслала до України дві партії сіток загальною довжиною 280 км. У прифронтових районах із цих сіток облаштовують тунелі уздовж доріг. Російські дрони застрягають в таких сітках подібно до того, як мухи застрягають у павутині.

Вас також можуть зацікавити новини: