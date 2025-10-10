США програбть Росії та Китаю у розгортанні гіперзвукової зброї, - Axios

Технологічна перевага Росії та Китаю у гіперзвукових ракетах зростає, а Вашингтон ризикує втратити стратегічну рівновагу, якщо не пришвидшить власні програми.

Повільність США у розробці та розгортанні гіперзвукової зброї в поєднанні з рішучістю Росії та Китаю створює "асиметрію поля бою", яка загрожує військовій потужності Заходу, йдеться в документі Робочої групи з гіперзвукових можливостей, передає Axios.

Висновки групи, у складі якої колишні керівники армії США, ВПС, Пентагону та Національної адміністрації ядерної безпеки, містять низку жорстких попереджень і практичних рекомендацій — від прискореного розгортання перших американських гіперзвукових систем до перегляду промислової бази й розгляду гіперзвукових засобів доставки ядерної зброї.

Автори називають гіперзвукову зброю "зміною парадигми в сучасній війні", яку "ми не можемо дозволити собі ігнорувати". Гіперзвукове озброєння рухається зі швидкістю понад 5 Махів — долає милі за секунди, через що традиційні засоби перехоплення після запуску можуть виявитися неефективними.

Система оборони, включно з термінальними висотними засобами та Patriot, може бути "пригнічена шквальним вогнем", а її поповнення — надто дороге.

Ключові рекомендації робочої групи

1. Агресивне розгортання першого покоління американських гіперзвукових систем одночасно з фундаментальним переосмисленням промислової бази для забезпечення доступних потужностей для наступного покоління. Як підкреслив директор робочої групи Стівен Родрігес: "Нам потрібно діяти рішуче зараз".

2. Розробка дешевших ракет більшої потужності та багаторазових гіперзвукових літальних апаратів для збору розвідданих і виконання різних завдань.

3. Сприяння спільній розробці та спільному виробництву, зокрема в технологічному руслі партнерств на кшталт AUKUS.

4. Розгляд гіперзвукових варіантів доставки ядерної зброї, оскільки, на думку авторів, F-35A у 2030-х "навряд чи залишиться достатньо живучим".

У документі наголошується: "Поточний розрив у високошвидкісних та гіперзвукових можливостях є значним і швидко зростає". Там аналізуються російські системи — "Кинжал", "Циркон" і "Авангард", застосування "Кинжала" згадується в контексті бойового досвіду в Україні. Також згадуються китайські ракети DF-17 та DF-26.

Зазначається, що США мають кілька гіперзвукових програм на різних стадіях розробки: далекого ураження гіперзвукова зброя, звичайна система швидкого удару, повітряно-базована зброя швидкого реагування та гіперзвукова атакуюча крилата ракета. Проте, як констатують автори, поступові покращення "недостатні".

Документ з’явився на тлі новин, що адміністрація Дональда Трампа починає створювати вартісні оборонні ініціативи — у тексті згадується будівництво напівсферичного ракетного щита вартістю $175 млрд, відоме як "Золотий купол". Автори звіту закликають поєднати швидкість розгортання з довгостроковими змінами у виробництві й міжнародній кооперації, щоб усунути відставання від Росії та Китаю.

Перехоплення ракет - ініціативи США

Як повідомляв УНІАН, американська компанія Lockheed Martin планує до 2028 року провести орбітальні випробування супутників для перехоплення гіперзвукових ракет, таких як російські "Кинджал" і "Циркон". Вони є частиною системи "Золотий купол", яка покликана захищати США від ракетних загроз.

Крім того, відомо, що Lockheed Martin працює і над іншими менш відомими компонентами "Золотого купола". Компанія відповідає за радари, а також системи управління і наведення.

