Південна Корея створює власний аналог 'Кинджалу'

Сеул інвестує понад $200 млн у створення гіперзвукової ракети для винищувачів KF-21 зі швидкістю до 10 Махів і дальністю до 1000 км.

Південна Корея розпочала розробку гіперзвукової балістичної ракети повітряного базування, яка стане озброєнням новітніх винищувачів KF-21. За даними японського військового аналітика Йонгхака, проєкт спиратиметься на технології ракет серії KTSSM та матиме концепцію, схожу на ізраїльські Air LORA і ROCKS чи американську Mako.

Основне призначення нової зброї — прорив протиповітряної оборони та знищення ключових цілей противника. За попередніми планами, Південна Корея закупить понад 100 таких ракет. Їхня швидкість сягатиме 5–10 Махів, а дальність — 400–1000 км.

Експерти очікують, що головною стане модернізована версія KTSSM-II Block-II, хоча вже завершено розробку й повітряного варіанту KTSSM-I. KTSSM — це тактична балістична ракета "земля-земля", призначена для знищення артилерії, ракетних установок та укріплених об’єктів Північної Кореї.

На модернізацію KTSSM-II уряд виділив близько $200–218 млн. Розробка ведеться паралельно з програмою серійного виробництва KF-21, у бойову систему якого інтегровано сучасні ракети класу "повітря—повітря" IRIS-T, AIM-9X, AIM-120 AMRAAM та Meteor.

Що відомо про "Кинджал"

Нагадаємо, що Х-47М2 "Кинджал" — це російська авіаційна гіперзвукова ракета, що запускається з літаків, переважно винищувачів МіГ-31К. Розроблена як високошвидкісна зброя, здатна долати системи протиповітряної оборони, вона має дальність польоту до 2000 км і розвиває швидкість понад 10 Махів (більше 12 000 км/год).

Під час запусків російських гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал" мешканці багатьох регіонів України можуть чути звуки, схожі на вибухи, навіть якщо удар відбувся далеко. Це не аномалія і не ознака додаткового обстрілу — мова йде про фізичне явище, яке називається "Конус Маха".

