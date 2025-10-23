Питання про заморожені активи РФ вже давно обговорюється в ЄС.

Швеція може оплатити 100-150 винищувачів Jas Gripen моделі E для України коштом заморожених російських активів. Про це заявив міністр оборони країни Пол Йонсон, цитує Omni.

За його словами, така угода можлива та є кілька варіантів.

"Ми розглядаємо можливість використання заморожених російських активів", - наголосив Йонсон.

Відомо, що один такий винищувач коштує близько 85 млн доларів, а замовлення на 100 літаків вартуватиме 8,5 млрд доларів.

В Omni нагадали, що питання про заморожені активи РФ вже давно обговорюється в ЄС.

"Напередодні цьоготижневого саміту ЄС є можливість, що лідери Союзу зможуть дійти згоди з цього питання, особливо з огляду на те, що головний опонент Віктор Орбан з Угорщини не буде присутній", - додали у повідомленні.

Винищувачі Gripen для України - останні новини

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розповів, коли Україна отримає перші винищувачі Gripen. За його словами, перша партія може бути поставлена не раніше, ніж через три роки.

"Це те, коли ми зможемо почати постачання. І далі - ви не зможете поставити усі 150 літаків одною партією. Тобто, це довгостроковий процес", - наголосив він.

Водночас начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат пояснив, чому шведські винищувачі Gripen стали пріоритетом України. Він зазначив, що ці літаки є доволі доступними в обслуговуванні і дешевшими за аналоги.

"Якби ми отримали Gripen, то мали би ще додаткове озброєння від тієї чи іншої країни й могли б його застосовувати. Тому що сьогодні саме ракети та бомби є дефіцитом, а Росія застосовує їх у величезній кількості", - додав Ігнат.

