Цей літак з легкістю може використовувати для злету та посадки українські летовища, асфальтовані дороги та навіть грунтовку.

Шведські винищувачі Gripen є доволі доступним в обслуговуванні і дешевший за аналоги. Крім того, вони набагато доступніші за винищувачі F-35.

Про це в інтервʼю, що транслювалося в етері телемарафону, розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. Він вважає, що проблем з інтеграцією цих літаків в України не виникне, адже вже є успішні приклади – американські F-16 та французькі Mirage.

"У нас сьогодні десятки аеродромів по всій країні, які ми використовуємо як аеродроми підскоку: ґрунтові смуги, ділянки автодоріг, куди сідає літак, може дозаправитися, взяти озброєння і далі йти бомбити нашого недруга. Цей літак маючи великі колеса, високе шасі, міг би забезпечити, щоб у нас була різна авіація і для протиповітряного бою, і для ударів по противнику на землі", – резюмував Ігнат.

До того ж, цей літак має свою номенклатуру озброєння. Деяке унікальне, деяке є спорідненим для літаків, що використовує НАТО.

"Якби ми отримали Gripen, то мали би ще додаткове озброєння від тієї чи іншої країни й могли б його застосовувати. Тому що сьогодні саме ракети та бомби є дефіцитом, а Росія застосовує їх у величезній кількості", – пояснив представник Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що українські пілоти вже опанували винищувачі Gripen. Вони їздили до Швеції для проведення ознайомчих польотів.

Винищувачі Gripen для України

Україна 22 жовтня підписала лист про наміри укласти велику угоду про купівлю літаків Gripen, які мають бути вироблені у Швеції. Йдеться про співпрацю і можливість започаткувати велику угоду щодо близько 100–150 винищувачів Gripen серії E, які починають вироблятися зараз, заявив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Водночас він прогнозує, що перша партія літаків Gripen нової модифікації може бути поставлена в Україну, ймовірно, не раніше, ніж через три роки.

