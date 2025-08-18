Diehl Defense планує побудувати і закупити нові промислові об'єкти для виробництва систем ППО і ракет до них.

Німецька компанія Diehl Defense інвестує близько мільярда євро в розширення виробництва систем ППО та ракет до них. Серед них виділяються зенітні ракетні комплекси середньої дальності IRIS-T SLM, які були замовлені як для України, так і для інших європейських країн, пише Defense Express.

У Diehl Defense повідомили, що розширення виробництва пов'язане зі збільшенням світового попиту. Прровиробництво ЗРК IRIS-T SLM було збільшено завдяки завершенню будівництва нового центру інтеграції та тестування. Останніми замовниками цих систем ППО стали Данія, Швейцарія та Словенія.

У виданні додали, що Diehl Defense планує побудувати і закупити нові промислові об'єкти для збільшення виробництва комплексів ППО і ракет до них. Частину з них уже завершено і задіяно в роботі.

У виданні зазначили, що Diehl Defense також закінчує будівництво нового комплексу Diehl Energy Products GmbH, який відповідає за виробництво акумуляторів і супутніх технологій для керованих ракет і боєприпасів. Йдеться про 7000 квадратних метрів виробничих і логістичних площ, а також 3600 квадратних метрів під офіси.

У виданні вважають, що, найімовірніше, частину систем ППО і ракет до них передадуть Україні, що дасть змогу ефективніше протидіяти ворожим крилатим ракетам і ударним дронам.

Раніше стало відомо, що в німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM планують інтегрувати штучний інтелект. У Defense Express, вважають, що було б логічно випробувати таку зброю на фронті в Україні.

За даними видання, Україна дозволить іноземним оборонним компаніям випробовувати свої нові зразки зброї на передовій. У пріоритеті - системи протиповітряної оборони.

Зазначається, що схема випробувань матиме такий вигляд: в Україну виробники відправлятимуть свою зброю. Навчання військових з експлуатації та застосування відбуватиметься в онлайн-форматі, а тестування проводитимуть безпосередньо захисники на фронті.

Як пишуть аналітики, така пропозиція викликала інтерес у гравців західного оборонно-промислового комплексу, однак не згадуються конкретні назви цих компаній.

